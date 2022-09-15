شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 14 /9 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 14 /9 /2022، حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار المهمة على رأسها الإسماعيلي يعلن رسميا التعاقد مع باسم مرسي، ومنتخب مصر يختتم تدريبه الثاني استعدادا لوديتي النيجر وليبيريا..وإصابة دونجا الأبرز.

فيتوريا يضم مدرب الخماسى الحديث للجهاز الفنى للمنتخب الوطنى

استعان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول بالمدرب الذى تولى تدريب البطل المصري أحمد الجندي صاحب فضية الأولمبياد ومنتخب الخماسي الحديث، في منصب المعد البدني بالجهاز الفني للمنتخب الوطني.

سمر حمزة تتوج بفضية بطولة العالم للمصارعة

توجت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة بالميدالية الفضية فى نهائي منافسات بطولة العالم التي تقام بصربيا، بعد الخسارة أمام لاعبة تركيا ياسمين أدار.

سافيو: المفاوضات مع الأهلي تمت بسرعة خيالية.. وجاهز لتسجيل وصناعة الأهداف

البرازيلي برونو سافيو، المنضم حديثا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد سعادته الكبيرة بهذه الخطوة، مؤكدا أن لديه طموحات كبيرة لتحقيقها من خلال ارتداء قميص الفريق، ويشعر بشغف كبير لبدء تجربته الجديدة.

الزمالك يسافر الجمعة إلى الكاميرون لمواجهة إيليكت التشادى

يسافر الفريق الكروى للزمالك اليوم متوجها إلى الكاميرون استعدادا لمواجهة إيليكت التشادى في ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا ، في لقاء يسعى فيه الفريق الأبيض.

مران الأهلي ..تدريبات في الجيم وجلسة بين عبد الحفيظ وسافيو

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم مرانه المسائي الذي أقيم على ملعب التتش ‏استعدادًا للموسم الجديد، والذي يستهله الفريق بمواجهة الفائز من الاتحاد المنستيري والجيش ‏الرواندي في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.‏

سيراميكا يعلن عن التعاقد مع بيكهام ومحمد شكرى 3 مواسم

أعلن نادي سيراميكا عن تعاقده مع أحمد رمضان بيكهام، قلب دفاع النادي الأهلي، و محمد شكري، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة ٣ مواسم لكل لاعب.

فيريرا يعقد جلسة مع طبيب الزمالك .. تعرف على السبب

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي على هامش تدريب اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ميكالي يضع الرتوش الأخيرة على معسكر المنتخب الأولمبي

يضع البرازيلي ميكالي الرتوش الأخيرة على معسكر المنتخب الأولمبي الثاني مع البرازيلي روجيريو ميكالي، الذي ينطلق غدا الخميس بعد المعسكر الأول الذي كان في شهر أغسطس الماضي.

الإصابة تهدد انضمام لاعب هامبورج الألماني لمعسكر منتخب الشباب

تعرض عمر عبد المجيد لاعب منتخب الشباب وهامبورج الألماني، لإصابة قوية مع فريقه تهدد انضمامه لمعسكر منتخب الشباب المقبل.

الإسماعيلي يعلن رسميا التعاقد مع باسم مرسي