شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يضم مدرب الخماسى الحديث للجهاز الفنى للمنتخب الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول بالمدرب الذى تولى تدريب البطل المصري أحمد الجندي صاحب فضية الأولمبياد ومنتخب الخماسي الحديث، في منصب المعد البدني بالجهاز الفني للمنتخب الوطني

وضم فيتوريا عبد الرحمن عيسى في منصب المعد الجديد للمنتخب،حيث تولى عيسى تدريب منتخب الخماسي الحديث والمعد بدني والمدرب للبطل أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو الأخيرة.

ويؤكد هذا الاختيار من الجهاز الفني للمنتخب، أن فيتوريا يهدف إلى رفع الحمل البدني للاعبين وتحويلهم لمقاتلين يدافعون عن قميص المنتخب في الاستحقاقات المقبلة.

يواصل المنتخب الوطني الأول معسكره التدريبي المقام ببرج العرب في الاسكندرية لليوم الثاني، حيث انطلق المعسكر أمس بنفس القائمة الأولية التي أعلن عنها الجهاز الفني بقيادة فيتوريا.

وضمت القائمة الأولى لمعسكر المنتخب كلا من: محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد صبحي، وعمر جابر وكريم فؤاد، ومحمد عبد المنعم وأسامة جلال وباهر المحمدي وعلي جبر وأيمن أشرف ومحمد حمدي وحمدي فتحي، ونبيل دونجا ومحمد إبراهيم ومحمود حمادة ومروان عطية وإسلام عيسى وعبد الرحمن مجدي وشادي حسين، وأحمد عادل وأحمد مدبولي ومروان حمدي وناصر منسي وأحمد شريف.