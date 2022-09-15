شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: مصطفى شلبى اقترب من الأهلي وجاد يمتلك عروضا كثيرة بالممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف أبو الغيط ، المتحدث الرسمي باسم نادي إنبي، أن لجنة الكرة بالنادي البترولي عقدت اجتماعاً اليوم الأربعاء لحسم مصير بعض الأمور الفنية.

وقال أبو الغيط في تصريحات تليفزيونية إن ناديه سيعلن عن قرارات مهمة غداً الخميس على رأسها حسم مصير الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جورفان فييرا.

وأشار المتحدث الرسمي باسم نادي إنبي إلى أن مصطفى شلبي نجم إنبي اقترب بالفعل من الرحيل للنادي الأهلي، وأوضح أن محمود جاد حارس مرمى إنبي لديه عدة عروض من أندية بالدوري الممتاز ليس من ضمنها الأهلي.

في سياق متصل، وعد مسئولو نادى إنبي مصطفى شلبى جناح الفريق بالرحيل في الانتقالات الصيفية الجارية حال وصول عرض مناسب لضمه يلبى طموحاتهم المالية خصوصاً أن اللاعب تلقى اكثر من عرض وبات محط أنظار كبار الأندية في الدورى المصري.