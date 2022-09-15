شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن رسميا التعاقد مع باسم مرسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي الاسماعيلي التعاقد رسميا مع باسم مرسي لاعب الجونة والزمالك السابق وسيراميكا، وكتب النادي في تقديمه للصفقة: "لديك متابعة جديدة على مرمى المنافسين يا باسم وستعود لقيادة هجوم الفراعنة".

وعقد خلال الساعات الماضية باسم مرسى، لاعب سيراميكا السابق، جلسة مع مسئولى ناديه، من أجل إنهاء إجراءات فسخ التعاقد وتسوية مستحقاته المالية، بعد قرار أحمد سامى المدير الفنى للفريق، بالاستغناء عن خدمات اللاعب بعد التعاقد مع أحمد ياسر ريان من صفوف الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وطلب اللاعب تسوية مستحقاته المالية مع إدارة نادى سيراميكا خصوصاً أنه قرر الرحيل عن الفريق فى الموسم الجديد، لاسيما بعد تعاقد إدارة سيراميكا مع القاطرة النيجيرية جون إيبوكا، فضلاً عن عودة أحمد ياسر ريان.