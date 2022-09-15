شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يخضع لأشعة لتحديد موقفه من استكمال معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عماد نبيل دونجا لاعب وسط منتخب مصر وفريق بيراميدز، لأشعة خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد مدى قدرته على استكمال معسكر المنتخب الوطني بعد إصابة اللاعب في مران الفراعنة اليوم الأربعاء.

وغادر دونجا مران منتخب مصر الذى أقيم مساء الأربعاء فى استاد برج العرب، بعد تعرضه للإصابة التى لم يستطع إكمال المران بسببها، واستقل سيارة إسعاف من أجل إجراء الفحوصات للاطمئنان على حالته بعد الإصابة القوية التى تعرض لها خلال تدريب الفراعنة.

وأقام لاعبو منتخب مصر ممرا شرفيا للاعبين الجدد المنضمين إلى قائمة الفراعنة بالتمرين الأول تحت قيادة البرتغالى روى فيتوريا باستاد برج العرب، فى انطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لوديتى النيجر و ليبيريا المقرر لهما يومى 23 و 27 سبتمبر الجاري.

وجاءت نتيجة المسحة التى خضع لها لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، سلبية لجميع اللاعبين.

ويظهر المنتخب الوطنى بالزى الجديد خلال معسكره الذى يقام فى سبتمبر الجارى، بعد وصول شحنة الملابس الجديدة وتسلمها من جانب اتحاد الكرة.