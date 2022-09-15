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القاهرة - سامية سيد - شهد أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 14 /9 /2022 العديد من الأخبار المهمة على رأسها سفر الفريق الكروى للزمالك اليوم متوجها إلى الكاميرون استعدادا لمواجهة إيليكت التشادى، في ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا ، في لقاء يسعى فيه الفريق الأبيض.

الزمالك يسافر الجمعة إلى الكاميرون لمواجهة إيليكت التشادى

يسافر الفريق الكروى للزمالك اليوم متوجها إلى الكاميرون استعدادا لمواجهة إيليكت التشادى في ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا ، في لقاء يسعى فيه الفريق الأبيض.

تدريبات خاصة فى الزمالك على دقة التسديد استعدادا لمواجهة بطل تشاد

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على تدريب اللاعبين على التسديدات خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

فيريرا يعقد جلسة مع طبيب الزمالك .. تعرف على السبب

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي على هامش تدريب اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

إمام عاشور يشارك في التدريبات الجماعية

شهدت تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورحيلة، مشاركة إمام عاشور لاعب الوسط بشكل طبيعي استعدادا لمباراة إيليكت التشادي المقبلة.

بعثة يد الزمالك تتوجه إلى تونس لخوض منافسات البطولة العربية

تتوجه بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى تونس غدا الخميس للمشاركة فى البطولة العربية المحدد لها الفترة من 17 حتى 27 سبتمبر الجارى.