شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة تتوج بفضية بطولة العالم للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توجت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة بالميدالية الفضية فى نهائي منافسات بطولة العالم التي تقام بصربيا، بعد الخسارة أمام لاعبة تركيا ياسمين أدار.

كانت سمر وصلت إلى نهائي بطولة العالم بعد التغلب على بطلة استونيا بنتيجة 3/2 فى نصف النهائي.

وإلى منافسات نصف النهائي بعد الفوز على بطلة النمسا 3/1 ، ومن قبلها الفوز على لاعبة كندا بنفس النتيجة بربع النهائي في منافسات وزن 76 كجم .

وتعد الميدالية الفضية التى توجت بها سمر، اليوم، هى الثانية لها فى بطولات العالم، حيث سبق وتوجت بميدالية برونزية فى بطولة العالم 2021، بعد غياب 15 عاما عن التتويج بميداليات، حيث تعد ميدالية سمر هى الأولى لمصر منذ آخر ميدالية تحققت عن طريق محمد عبد الفتاح بوجى عام 2006، وهى ذهبية بطولة العالم، أى أنها استعادت التتويج بالميداليات بعد غياب 15 عاما عن ببطولات العالم.