شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات الاتحاد السكندرى الجديدة ينتظمون فى التدريبات استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الاتحاد السكندرى انتظام سداسى الاتحاد الصفقات الجديدة فى ثانى أيام فترة الإعداد، ضمن برنامج الصربى زوران المدير الفنى للفريق السكندرى، للاستعداد لخوض منافسات النسخة الجديدة من مسابقة الدورى العام والمقرر لها 16 أكتوبر المقبل.

وتعاقد الاتحاد السكندرى مع الحارس المهدى سليمان وأحمد عيد وناصر ناصر ومحمد صالح وإسلام عبد النعيم وإبراهيم حسن حتى نهاية 2025، فى إطار تدعيم صفوف الفريق بلاعبين قادرين على تحقيق طموح الجماهير ومجلس إدارة الاتحاد السكندرى.



اسلام عبد النعيم



الاتحاد السكندرى 2



زوران مع اللاعبين

ومن المقرر أن ينتظم الرباعى الأفريقى مابولولو وبواتينج ومورو ساليفو وسعيدو سمبورى خلال الأيام القليلة عقب انتهاء فترة الراحة.