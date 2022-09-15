شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الكبير الوادى وأجولا وسيلا ينتظمون في تدريبات سموحة السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم الثلاثى المحترف في صفوف سموحة عبد الكبير الوادى وصديق أوجولا وأليا سيلا، في تدريبات الفريق السكندرى يوم السبت المقبل بعد الحصول على إذن من طارق العشرى المدير الفني للفريق.

وطلب الثلاثى المحترف تأجيل عودتهم للتدريبات إلى يوم السبت المقبل، وهو ما وافق عليه طارق العشرى، في الوقت الذى يشارك فيه كل صفقات سموحة الجديدة في التدريبات ومن المقرر الدفع بهم في ودية فريق الأمل غدا.

قرر طارق العشرى المدير الفني لفريق سموحة، إجراء مباراة ودية مع فريق الأمل بنادى سموحة غدا الخميس، من أجل الوقوف على مستوى الناشئين وإشراك الصفقات الجديدة.

ويدفع طارق العشرى خلال المباراة بالصفقات الجديدة التي تعاقد معها خلال الفترة الحالية من أجل الوقوف على مدى انسجامهم مع لاعبى الفريق، كما يقف على مستوى الناشئين في فريق الأمل من أجل اختيار 5 عناصر منهم لقيدهم في قائمة الفريق الموسم المقبل.

وكان فريق ناشئي سموحة حقق فوزًا كبيرًا على فريق العبور أحد أندية القسم الثاني بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة الودية التي أقيمت تحت أنظار طارق العشرى.

وتضم قائمة اللاعبين الناشئين كلاً من: "محمد الصباحي، يوسف جودة، حسام سعد، أحمد سرحان، عبد الرحمن جنش، محمد رمضان، محمد طلعت، إبراهيم سامي، يحيى ياسر، محمد سعيد (مكرونة)، محمد عميرة، محمود جمعة، أحمد علي أمين، طارق علاء، عزت جميل، أيمن عمرو".