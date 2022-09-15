شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مصرى بنادى إسبانيمور الإنجليزى: شجعت ليفربول بعدما ضم محمد صلاح لصفوفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إبراهيم معلول، مدرب مصرى بنادى إسبانيمور الإنجليزى، إنه كان يشجع فريق مانشستر يونايد في السابق، ولكنه منذ عام 2015 أصبح يشجع فريق ليفربول، وأصبح أكثر تشجيعا له بعد انضمام الدولى المصرى محمد صلاح للريدز.

وأضاف المدرب المصرى بنادى إسبانيمور الإنجليزى، خلال برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى، أنه قابل محمد صلاح في إنجلترا وكانت مقابلة حارة، موضحا أنه التقى كل لاعبى فريق ليفربول.

وتابع المدرب المصرى أن لقاءه محمد صلاح جاء خلال قيام الأخير بإجراء كشف طبى بعد مباراة ليفربول ونيوكاسل، موضحا أنه قابله وأوصله إلى سيارته، ونادى محمد صلاح على أولاده كى يتصور معهم.