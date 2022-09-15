منتخب مصر يختتم تدريبه الثاني استعدادا لوديتي النيجر وليبيريا..وإصابة دونجا الأبرز

اشتمل مران منتخب مصر على أداء بعض الجمل التكتيكية وتدريبات فردية لحراس المرمي، ثم اختتم المران بتقسيمة.

فيما غادر عماد نبيل دونجا لاعب وسط منتخب مصر وفريق بيراميدز، مران منتخب مصر الذي اقيم استاد برج العرب، بعد تعرضه للإصابة التى لم يستطع إكمال المران بسببه، وغادر من أجل إجراء الفحوصات للاطمئنان على حالته بعد الإصابة القوية التى تعرض لها خلال تدريب الفراعنة.

وكان لاعبو منتخب مصر بإقامة ممر شرفى للاعبين الجدد المنضمين إلى قائمة الفراعنة بالتمرين الأول تحت قيادة البرتغالى روى فيتوريا باستاد برج العرب فى انطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لوديتى النيجر و ليبيريا المقرر لهما يومى 23 و 27 سبتمبر الجاري.

وجاءت نتيجة المسحة التى خضع لها لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، سلبية لجميع اللاعبين

ويظهر المنتخب الوطنى بالزى الجديد خلال معسكره الذى يقام فى سبتمبر الجارى، بعد وصول شحنة الملابس الجديدة وتسلمها من جانب اتحاد الكرة.



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تدريب منتخب مصر (8)



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تدريب منتخب مصر (10)



تدريب منتخب مصر (11)