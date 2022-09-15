شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 14 /9 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 14 /9 /2022، هي خدمة يقدمها اليوم اسلابع لقرائه ومتابعيه وتتضمن أهم الأحداث والأخبار الرياضة التي دارت على مدار اليوم ونرصدها كالتالي.

الإسماعيلي يعلن رسميا التعاقد مع باسم مرسي

أعلن النادي الاسماعيلي التعاقد رسميا مع باسم مرسي لاعب الجونة والزمالك السابق وسيراميكا، وكتب النادي في تقديمه للصفقة: "لديك متابعة جديدة على مرمى المنافسين يا باسم وستعود لقيادة هجوم الفراعنة". اختتم المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الثاني باستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار الاستعداد لوديتي النيجر و ليبيريا المقرر لهما يومي 23 و 27 سبتمبر الجاري. منتخب مصر يختتم تدريبه الثاني استعدادا لوديتي النيجر وليبيريا..وإصابة دونجا الأبرز

سمر حمزة تتوج بفضية بطولة العالم للمصارعة

توجت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة بالميدالية الفضية فى نهائي منافسات بطولة العالم التي تقام بصربيا، بعد الخسارة أمام لاعبة تركيا ياسمين أدار.

سافيو: المفاوضات مع الأهلي تمت بسرعة خيالية.. وجاهز لتسجيل وصناعة الأهداف

البرازيلي برونو سافيو، المنضم حديثا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد سعادته الكبيرة بهذه الخطوة، مؤكدا أن لديه طموحات كبيرة لتحقيقها من خلال ارتداء قميص الفريق، ويشعر بشغف كبير لبدء تجربته الجديدة.

فيتوريا يضم مدرب الخماسى الحديث للجهاز الفنى للمنتخب الوطنى

استعان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول بالمدرب الذى تولى تدريب البطل المصري أحمد الجندي صاحب فضية الأولمبياد ومنتخب الخماسي الحديث، في منصب المعد البدني بالجهاز الفني للمنتخب الوطني.

الزمالك يسافر الجمعة إلى الكاميرون لمواجهة إيليكت التشادى

يسافر الفريق الكروى للزمالك اليوم متوجها إلى الكاميرون استعدادا لمواجهة إيليكت التشادى في ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا ، في لقاء يسعى فيه الفريق الأبيض.

سيراميكا يعلن عن التعاقد مع بيكهام ومحمد شكرى 3 مواسم

أعلن نادي سيراميكا عن تعاقده مع أحمد رمضان بيكهام، قلب دفاع النادي الأهلي، و محمد شكري، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة ٣ مواسم لكل لاعب.