شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق لمنتخب الناشئين استعدادا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر للناشئين "مواليد 2006" معسكرًا مغلقًا انطلاقًا من 11 أكتوبر المقبل، استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عامًا.

ويضع محمد وهبة المدير الفني لمنتخب الناشئين خلال الساعات المقبلة برنامج معسكر منتخب الناشئين، واستقر على خوض مباراة ودية مع نظيره الجزائري، قبل انطلاق منافسات التصفيات القارية المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية.

وتقام تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين بالجزائر، في الفترة من 5 الي 15 نوفمبر المقبل، وتضم مجموعة مصر في التصفيات منتخبات ليبيا، تونس والمغرب.