شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت حميدة: كنت أول بطلة تتأهل لبطولة العالم في ملتقى بيلينزونا لألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بسنت حميدة لاعبة منتخب ألعاب القوى، إنها تمكنت من تحقيق قضية فضية وبرونزية في ملتقى بيلينزونا لألعاب القوى، موضحة أن المنافسة كانت قوية للغاية، وكان هناك أبطال من جاميكا وامريكا وكوت ديفوار.

وأضافت لاعبة منتخب ألعاب القوى، خلال برنامج مساء دى أم سى، المذاع على قناة دى أم سى، أنها تمكنت من أن تكون وسط ناس كبار ، وكانت أول بطلة تتأهل لبطولة العالم .

وأوضحت لاعبة منتخب ألعاب القوى، أنها ستسعى خلال الفترة المقبلة لكسر العديد من الأرقام القياسية وتشريف بلادها في مختلف المسابقات.