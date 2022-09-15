شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل دونجا يغادر مران منتخب مصر بعد تعرضه للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر عماد نبيل دونجا لاعب وسط منتخب مصر وفريق بيراميدز، مران منتخب مصر المقامة حاليا فى استاد برج العرب، بعد تعرضه للإصابة التى لم يستطع إكمال المران بسببه.

وغادر نبيل دونجا ملعب برج العرب فى سيارة إسعاف من أجل إجراء الفحوصات للاطمئنان على حالته بعد الإصابة القوية التى تعرض لها خلال تدريب الفراعنة.

وكان لاعبو منتخب مصر بإقامة ممر شرفى للاعبين الجدد المنضمين إلى قائمة الفراعنة بالتمرين الأول تحت قيادة البرتغالى روى فيتوريا باستاد برج العرب فى انطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لوديتى النيجر و ليبيريا المقرر لهما يومى 23 و 27 سبتمبر الجاري.

وجاءت نتيجة المسحة التى خضع لها لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، سلبية لجميع اللاعبين

ويظهر المنتخب الوطنى بالزى الجديد خلال معسكره الذى يقام فى سبتمبر الجارى، بعد وصول شحنة الملابس الجديدة وتسلمها من جانب اتحاد الكرة.