شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مدة تعاقد الإسماعيلي مع باسم مرسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، بصفة رسمية إجراءات التعاقد مع باسم مرسي مهاجم فريق سيراميكا السابق لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

واجتاز المهاجم القناص الاختبار الطبي بنجاح ليتم حسم كافة الأمور التعاقدية في ظل رغبته بالانضمام لصفوف الدراويش خلال الميركاتو الصيفي.

وواصل مسئولو الإسماعيلي صفقاته المميزة وإبرام تعاقدات من العيار الثقيل سعياً لإعادته لموقعه الطبيعي منافساً وحاصداً للألقاب.

ومن المقرر أن ينتظم باسم مرسي بالتدريبات خلال فترة الإعداد في الساعات القليلة القادمة، تمهيداً للإعتماد على جهوده باعتباره أحد المهاجمين المميزين القادرين على إستغلال أنصاف الفرص.

وسجل باسم مرسي طوال تاريخه ما يزيد عن 100 هدف خلال مشواره في أندية بتروچت والإنتاج الحربي والزمالك ومصر المقاصة وسيراميكا كليوباترا بجانب 7 أهداف بقميص منتخب مصر.