شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يمدد عقد محمود نبيل لمدة 5 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق أبو العينين، المشرف العام على الكرة بسيراميكا عن تمديد عقد محمود نبيل ، لاعب خط وسط الفريق لمدة 5 مواسم، في إطار خطة إدارة النادي، لدعم فريق الكرة، والتمسك بالعناصر القادرة على تحقيق أهداف النادى خلال الفترة المقبلة، بالإضافة للتدعيمات القوية، خلال الموسم الجديد.

وأنهى نادي سيراميكا رسمياً، إجراءات تمديد تعاقد محمود نبيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حتى عام 2027.

وتحرص إدارة سيراميكا على تدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة، وفقًا لاختيارات أحمد سامي، المدير الفني للفريق، الذي يسعى لخلق توليفة مميزة في الموسم المقبل، تجمع عناصر الشباب مع الخبرة حتى يستطيع نادي سيراميكا تحقيق النتائج المرجوة، بما يتناسب مع مستوى طموحات إدارة النادي.

وأعلن نادي سيراميكا عن تعاقده مع أحمد رمضان بيكهام، قلب دفاع النادي الأهلي، و محمد شكري، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة ٣ مواسم لكل لاعب.