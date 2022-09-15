شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يعكف مع جهازه الفنى لتجهيز القائمة الأولى لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف طارق العشرى، المدير الفني لفريق سموحة، مع جهازه الفني في الوقت الحالي، من المناقشات من أجل الاستقرار على تجهيز القائمة الأولى للفريق لإرسالها إلى اتحاد الكرة غدا الخميس.

ويجهز طارق العشرى قائمة اللاعبين الذين سيحتفظ بهم من قوام الفريق من الموسم الماضى بعد رحيل أكثر من 19 لاعبا، لانتهاء إعارتهم أو عقودهم أو عدم الحاجة إليهم في الموسم الجديد.

ورحل 6 لاعبين عن الفريق السكندرى بعد انتهاء إعارتهم مع سموحة وهم كل من محمد عبد العاطى "وادى دجلة"، ومرون حمدى "الزمالك" وحمدى علاء "الزمالك"، ومحمد شكرى "الأهلى" وفهد جمعة "الأهلى" وأحمد بيكهام "الأهلى".

وغادر رجب نبيل فريق سموحة بعد انتهاء عقده ورفض تجديده، بالإضافة إلى بيع كل من أحمد عيد ومصطفى الخواجة "الخروج معارا للجيش"، وفسخ التعاقد مع ألكسندر أمير عادل ومحمد بسيونى.

كما عرض مسئولو سموحة كلا من أحمد حمص وأحمد سعد وإسماعيل أشرف وأبو بكر لبادى وجيرو فيليب وعمار شرف الدين وعلى الملوانى وأحمد رفاعى للبيع أو الخروج للإعارة.

وأكد طارق العشرى على استمرار تصعيد عدد من الناشئين المميزين بالتنسيق بين الجهاز الفني وقطاع الناشئين، وكذلك لاعبين من مواليد 2005 للانضمام للمران الذي سوف يضم 20 لاعبًا في الفترة المقبلة بشكل دائم يوميا.