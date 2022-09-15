شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 14 /9 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 14 /9 /2022، حيث شهد النادي الأحمر العديد من الأخبار المهمة على رأسها، تدريبات في الجيم وجلسة بين عبد الحفيظ وسافيو.

الأهلى يكشف موعد عودة أفشة ومحمد شريف للتدريبات الجماعية

تحدث الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلى، عن موعد عودة ثنائى الفريق محمد مجدى أفشة ومحمد شريف للمشاركة فى مران الأهلى الجماعى، وقال إن اللاعبيّن‏ يواصلان تنفيذ البرنامج التأهيلى الخاص بهما؛ بهدف التجهيز‏ للعودة إلى التدريبات الجماعية.‏

سافيو: المفاوضات مع الأهلي تمت بسرعة خيالية.. وجاهز لتسجيل وصناعة الأهداف

البرازيلي برونو سافيو، المنضم حديثا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد سعادته الكبيرة بهذه الخطوة، مؤكدا أن لديه طموحات كبيرة لتحقيقها من خلال ارتداء قميص الفريق، ويشعر بشغف كبير لبدء تجربته الجديدة.

مران الأهلي ..تدريبات في الجيم وجلسة بين عبد الحفيظ وسافيو

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم مرانه المسائي الذي أقيم على ملعب التتش ‏استعدادًا للموسم الجديد، والذي يستهله الفريق بمواجهة الفائز من الاتحاد المنستيري والجيش ‏الرواندي في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.‏

سيراميكا يعلن عن التعاقد مع بيكهام ومحمد شكرى 3 مواسم

أعلن نادي سيراميكا عن تعاقده مع أحمد رمضان بيكهام، قلب دفاع النادي الأهلي، و محمد شكري، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة ٣ مواسم لكل لاعب.

شاهد أبرز لقطات وكواليس مران الاهلي الصباحي بالتتش بمشاركة سافيو

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صوراً من مران الفريق الذي أُقيم صباح اليوم ،الأربعاء، على ملعب التتش ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد حيث بدأ الأهلي الأستعداد للموسم الجديد يوم الأحد الماضي بعد إنتهاء الراحة التى حصل عليها الفريق عقب نهاية الموسم المنقضي.