شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسافر الجمعة إلى الكاميرون لمواجهة إيليكت التشادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر الفريق الكروى للزمالك اليوم متوجها إلى الكاميرون استعدادا لمواجهة إيليكت التشادى في ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا ، في لقاء يسعى فيه الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته ونتائجه الرائعة خلال الفترة الماضية والتي حقق فيها الفريق بطولتى الدورى والكأس .

ويلتقى الزمالك مع إيليكت التشادى يوم 18 سبتمبر المقبل على أن يقام لقاء العودة بعدها بأسبوع بإستاد القاهرة .

من ناحية أخرى خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بمقر النادي.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق على توجيه اللاعبين باستمرار ومنحهم بعض التعليمات الفنية لتنفيذها، وقام فيريرا بالحديث مع اللاعبين بعد كل جملة فنية ينفذها الفريق لتوجيه التعليمات وتصحيح الأخطاء.