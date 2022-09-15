شكرا لقرائتكم خبر عن بنت مصر.. من هى سمر حمزة بطلة العالم "الفضية" فى المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توّجت سمر حمزة، لاعبة منتخب المصارعة، بالميدالية الفضية فى منافسات بطولة العالم التي تقام بصربيا، بعد الهزيمة أمام بطلة تركيا ياسمين أدار.. ونرصد فى السطور التالية أهم المعلومات عن سمر حمزة البطلة الفضية. - مواليد 1995 تبلغ من العمر 27 عاما. - من مواليد محافظة الإسكندرية وتقيم بها. - بدأت المصارعة فى سن متأخر حيث بدأت الرياضة مع لعبة الكاراتيه. - توجت بلقب البطولة الأفريقية 4 مرات من قبل. - توجت ببرونزية بطولة العالم 2021. - توجت ببرونزية البحر المتوسط 2022 - شاركت فى دورتى الألعاب الأولمبية ريو دى جانيرو 2016 وطوكيو 2020. - اعتزلت بعد أولمبياد طوكيو وتراجعت عن القرار سريعا.