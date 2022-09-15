شكرا لقرائتكم خبر عن الثنائي التونسي يشارك في مران الإسماعيلي لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الإسماعيلي، انتظام نور الزمان الزموري وفراس شواط الوافدين الجدد فى ثاني أيام فترة الإعداد ضمن برنامج الإستعداد لخوض منافسات النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها منتصف أكتوبر المقبل.

وتعاقد الإسماعيلي مع الثنائي نور الزمان الزموري وفراس شواط الوافدين الجدد، بجانب حمدي النقاز من تونس حتي نهاية 2025 فى إطار تدعيم صفوف الفريق بلاعبين على مستوى عالٍ يكونوا قادرين على تحقيق الإضافة الفنية المنتظرة.



الإسماعيلى

ومن المقرر أن ينتظم ” النقاز ” في تدريبات الإسماعيلي خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انهاء كافة المتعلقات الخاصة به.

وكان الإسماعيلي قد أبرم حتى الآن التعاقد مع الغاني ياو أنور والإيفواري عبدالقادر كوليبالي بجانب الثلاثي التونسي، استعدادًا للموسم الجديد.