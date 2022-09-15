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الثنائي التونسي يشارك في مران الإسماعيلي لأول مرة

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القاهرة - سامية سيد - شهد مران الإسماعيلي، انتظام نور الزمان الزموري وفراس شواط الوافدين الجدد فى ثاني أيام فترة الإعداد ضمن برنامج الإستعداد لخوض منافسات النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها منتصف أكتوبر المقبل.

 

وتعاقد الإسماعيلي مع الثنائي نور الزمان الزموري وفراس شواط الوافدين الجدد، بجانب حمدي النقاز من تونس حتي نهاية 2025 فى إطار تدعيم صفوف الفريق بلاعبين على مستوى عالٍ يكونوا قادرين على تحقيق الإضافة الفنية المنتظرة.

 

الإسماعيلى
الإسماعيلى

 

ومن المقرر أن ينتظم ” النقاز ” في تدريبات الإسماعيلي خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انهاء كافة المتعلقات الخاصة به.

 

وكان الإسماعيلي قد أبرم حتى الآن التعاقد مع الغاني ياو أنور والإيفواري عبدالقادر كوليبالي بجانب الثلاثي التونسي، استعدادًا للموسم الجديد.

 

تدريب الإسماعيلى
تدريب الإسماعيلى

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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