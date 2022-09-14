شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ريال مدريد يُعادل رقم بوشكاش في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، عادل رقم الأسطورة فرينك بوشكاش، في دوري أبطال أوروبا.

مودريتش يحقق رقم تاريخي مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا



وشارك الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد، بشكل أساسي خلال مواجهة لايبزيج الألماني، مساء اليوم الأربعاء، بدور المجموعات من دوري الأبطال.

وأكدت شبكة "أوبتا للإحصائيات"، أن لوكا مودريتش أصبح أول لاعب يلعب أساسيًا بقميص ريال مدريد في بطولة أوروبية بعمر 37 عامًا.

وأضافت الشبكة: "آخر لاعب في هذا العمر أو أكبر شارك في مباراة، كان فرينك بوشكاش في نوفمبر 1965 ضد كيلمارنوك بعمر 38 عامًا و229 يومًا".

ريال مدريد يفوز ضد لايبزيج بدوري أبطال أوروبا

وكان ريال مدريد، واصل سلسلة انتصاراته هذا الموسم، بفوز مهم على ضيفه لايبزيج الألماني بهدفين دون رد، مساء اليوم الأربعاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وافتتح أهداف ريال مدريد، فيدي فالفيردي في الدقيقة 80، قبل أن ينجح الإسباني ماركو أسينسيو أن يضيف الهدف الثاني، في الدقيقة 92 من اللقاء.

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد لايبزيج دون نقاط في المركز الأخير.