شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يضرب لايبزيج بثنائية في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أسدل الستار على أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ونظيره لايبزيج الألماني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

والتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بنظيره لايبزيج الألماني، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة ريال مدريد ولايبزيج

ونجح فريق ريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في تحقيق الفوز على حساب فريق لايبزيج بنتيجة هدفين دون مقابل.

الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث بدأ اللقاء سجال بين الطرفين مع بعض المحاولات التي لم تؤتي ثمارها وتتحول إلى أهداف.

الشوط الثاني

وظل التعادل السلبي مسيطر على الشوط الثاني حتى نجح فيديريكو فالفيردي في تسجيل الهدف الأول لصالح ريال مدريد في الدقيقة 80، ثم أضاف ماركو أسينسيو ثاني الأهداف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ترتيب المجموعة

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة.