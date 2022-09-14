شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار تشيلسي اليوم| البلوز يتعادل أمام سالزبورج في قيادة بوتر الأولى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعادل نادي تشيلسي الإنجليزي مساء اليوم الخميس الموافق 15/9، أمام ريد بول سالزبورج النمساوي في منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات.

نتيجة مباراة تشيلسي وريد بول سالزبورج اليوم في دوري الأبطال

وانتهت أحداث المباراة التي جمعت بين تشيلسي وريد بول سالزبورج بتعادل إيجابي بواقع هدف لكل فريق.

وجاءت أهداف اللقاء الذي جمع بين الطرفين عن طريق رحيم ستيرلينج في الدقيقة الـ 48 من عمر اللقاء، وضرب نوا شباك البلوز في الدقيقة الـ 75 من مجريات المباراة.

تعرف على جدول ترتيب المجموعة الخامسة بعد مباريات اليوم

المركز الأول - ميلان - 4 نقاط.

المركز الثاني - دينامو زغرب - 3 نقاط.

المركز الثالث - ريد بول سالزبورج - 2 نقطة.

المركز الرابع - تشيلسي - 1 نقطة.

بعد تعادل اليوم.. موعد مباراة تشيلسي القادمة والقنوات الناقلة

يقع تشيلسي ضيفًا على كريستال بالاس مساء السبت الموافق 1 من شهر أكتوبر القادم، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وكريستال بالاس القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية أحداث المباراة المرتقبة بين الطرفين، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء.

الجدير بالذكر تأجلت قمة ليفربول وتشيلسي المقرر أن تقام في منافسات الجولة القادمة من البريميرليج، بسبب وفاة الملكة إليزابيت.