شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يحقق رقم قياسي جديد ويكسر رقم رونالدو فى دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه فى الآونة الأخيرة من مباريات الفريق الباريسي، حيث يقدم اللاعب واحدة من أفضل مواسمه مع الفريق الفرنسي مقارنة بالموسم المنقضي، والذي لم يظهر فيه اللاعب بالشكل المنتظر والمعروف عن إمكانيات اللاعب الكبير.

وتمكن اللاعب من إدراك هدف التعادل للفريق الباريسي فى المباراة التي تجمعه الآن مع حيفا فى الجولة الثانية من دور المجموعات، ليحقق اللاعب رقمًا فريدًا من نوعه، خاصة أن اللاعب تمكن من هز شباك 39 فريق بهذا الهدف فى تاريخ دوري الأبطال، متخطيًا النجم البرتغالي رونالدو، والذي نجح فى هز شباك 38 فريق.



ميسي يتفوق على رونالدو فى دور المجموعات

وفى سياق متصل يتفوق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فى عدد أهداف دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال عن النجم كرستيانو رونالدو الذي يحل فى المركز الثاني، على الرغم أن اللاعب البرتغالي الهداف التاريخي لمسابقة دوري الأبطال بجميع أدوارها التمهيدية والإقصائية.

وعلى الجانب الآخر يتفوق رونالدو فى عدد الأهداف الحاسمة ببطولة دوري أبطال أوروبا عن ليونيل ميسي، كونه خاض مباريات أقصائية فى صفوف الريال أكثر من الذي خاضها البرغوث الأرجنتيني مع برشلونة فى فترته السابقة، مما أتاح الفرصة للنجم البرتغالي على التفوق.



مفاجأة كبيرة فى مواجهة يوفينتوس وبنفيكا

وفى إطار المجموعة الثامنة نجد أن يوفينتوس متأخر أمام بنفيك بهدفين لهدف فى المباراة التي تقام فى نفس توقيت مواجهة باريس وحيفا، حيث تعرض الفريق الإيطالي للهزيمة فى الجولة الاولى من الفريق الفرنسي، مما قد يعني خروجه من سباق المنافسة والتحول للدوري الأوربي حال الخسارة من الفريق البرتغالي.