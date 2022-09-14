مصدر لمصراوي: محمود علاء يقترب من الرحيل إلى الدوري الإماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: الخليج 365

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن اقتراب محمود علاء مدافع الفريق الأول من الانتقال إلى الدوري الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولم يظهر محمود علاء كثيرًا مع الزمالك في الموسم الماضي، حيث غاب عن التشكيلة الأساسية في معظم المباريات تحت قيادة البرتغالي فيريرا.

وقال مصدر في تصريحات لمصراوي إن محمود علاء اتفق مع الزمالك أن يكون هذا الموسم المنقضي هو الأخير له في القلعة البيضاء.

وأضاف أن علاء أنهى كل شيء مع أحد الأندية في الدوري الإماراتي تمهيدًا للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل.

وتوج محمود علاء مع الزمالك على بطولتين للدوري الممتاز، والكونفدرالية "مرة واحدة"، وكأس السوبر الأفريقي، وحصل على كأس مصر ثلاث مرات.