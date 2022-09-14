فرصة ذهبية للريال.. شاختار يسقط في فخ التعادل أمام سيلتك بدوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حسم التعادل الإيجابي مواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني وسيلتك الاسكتلندي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت مباراة شاختار دونيتسك ضد سيلتك على ملعب "دونباس أرينا" في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا.

وافتتح سيلتك التسجيل مبكرًا في الدقيقة 11 عن طريق ريو هاتاتي، ثم تعادل شاختار في الدقيقة 29 بأقدام ميخايلو مودريك.

وبهذه النتيجة، يصل شاختار إلى النقطة 4 في صدارة جدول ترتيب مجموعته مؤقتا، بينما يحصد سيلتك أول نقطة له بدوري الأبطال.

وكان شاختار دونيتسك فاز على لايبزيج بنتيجة 4-1 في الجولة الأولى، وخسر سيلتك من ريال مدريد بثلاثية نظيفة.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع لايبزيج، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساء، وفي حال فوز الملكي سينفرد بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط.