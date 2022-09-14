لحظة بلحظة.. سيتي 1 - 1 دورتموند.. ريال مدريد 0-0لايبزيج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قلب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تأخره بهدف أمام نظيره بوروسيا دورتموند لفوز بهدفين خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم دورتموند بالدقيقة 56 بهدف سجله لاعبه جود بيلينجهام قبل أن يتعادل جون ستونز لمانشستر سيتي بالدقيقة 80 ثم سجل هالاند الهدف الثاني بالدقيقة 84.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 6 بعد هذا الفوز متصدرًا لجدول ترتيب مجموعته فيما توقف رصيد دورتموند عند 3 نقاط في المركز الثاني.