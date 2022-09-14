ميلان يقهر دينامو زغرب ويتصدر مجموعته بدوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حقق فريق ميلان الإيطالي فوزًا غاليًا على دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت مباراة ميلان ودينامو زغرب على ملعب "سان سيرو" في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

وافتتح ميلان التسجيل في الدقيقة 45 عن طريق جيرو من ضربة جزاء ثم أضاف ساليمايكيرس الهدف الثاني في الدقيقة 47 قبل أن يقلص دينامو الفارق بأقدام أورسيتش في الدقيقة 55 قبل أن يسجل الروسونيري ثالث الأهداف عن طريق توماسو بوبيجا

وبهذه النتيجة، يحقق ميلان فوزه الأول في مجموعته الخامسة بدوري الأبطال، ليصل إلى النقطة 4 في صدارة جدول الترتيب في انتظار المباراة الآخرى بين ريد بول وتشيلسي، بينما يتراجع دينامو للمركز الثاني برصيد 3 نقاط.

ويقع ميلان ودينامو زغرب في المجموعة الخامسة بدوري الأبطال بجانب ريد بول سالزبورج وتشيلسي.

وتعادل ميلان مع ريد بول سالزبورج بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى، بينما فاز دينامو زغرب على تشيلسي بهدف دون رد.

تفاصيل المباراة:

ودخل ميلان المباراة بتشكيلة مكونة من "ميك مايجنان، ديفيد كالابريا، كالولو، توموري، ثيو هيرنانديز، إسماعيل بن ناصر، ساندرو تونالي، أليكسيس ساليمايكيرس، إبراهيما دياز، رافائيل لياو، أولفيه جيرو".

بدأت الخطورة مبكرًا من جانب ميلان، ففي الدقيقة 9 سدد جيرو تسديدة خطيرة ولكنها ذهبت أعلى المرمى.

وشهدت الدقيقة 43 احتساب ضربة جزاء لميلان بعد عرقلة لياو داخل منطقة الجزاء.

ونجح جيرو في تسجيل ضربة الجزاء في الدقيقة 45، ليتقدم الروسونيري على دينامو زغرب بنتيجة 1-0.

وانتهى الشوط الأول من عمر المباراة بتقدم ميلان على دينامو زغرب بهدف دون رد ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي بداية الشوط الثاني، أَضاف أليكسيس ساليمايكيرس الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 47، لتصبح النتيجة 2-0.

ونجح دينامو زغرب في تقليص الفارق بتسجيل هدفه الأول في الدقيقة 55 عن طريق أورسيتش، لتصبح النتيجة 2-1.

وفي الدقيقة 77 استطاع توماسو بوبيجا أن يسجل الهدف الثالث لميلان في شباك دينامو زغرب.

وانتهت المباراة بفوز ثمين لصالح ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف على حساب دينامو زغرب في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.