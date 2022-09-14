رسميًا.. سيراميكا كليوباترا يُعلن رحيل لاعبه مصطفى ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الأربعاء رحيل لاعبه مصطفى ميسي دون أن يكشف عن وجهته المقبلة.

وذكر سيراميكا كليوباترا، عبر بيان رسمي صادر اليوم:"فرض نفسه بقدراته وموهبته، لفت أنظار مدربيه في عنبر الموهوبين بنادي سيراميكا كليوباترا، بات نجمًا يُشار له بالبنان وهو دون السابعة عشر من عمره، توهج في الموسم المنقضي، وأصبح أحد أهم أعمدة المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي".

وأتم نادي سيراميكا كليوباترا بيانه بـ:"مصطفى ميسي خريج مدرسة الموهوبين في نادي سيراميكا كليوباترا، يبدأ رحلة تألق جديدة نتمنى له فيها التوفيق، ليؤكد مجددًا أن مصنع الرجال في مجموعة كليوباترا، قادر على مد المنتخبات بنجوم من طراز مختلف ترفع اسم مصر في المحافل الرياضية..شكرًا مصطفى ميسي ابن الكيان".

وقال مصدر رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، يوم أمس الثلاثاء، أن العربي بدر انتقل إلى سيراميكا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأضاف المصدر: "سوف يتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد خلال الساعات القادمة، والتي تخص صفقات تبادلية بين الطرفين منها انتقال مصطفي سعد ميسي للأهلي".