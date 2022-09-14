سافيو: أتمنى أن أصبح أفضل لاعب بالدوري.. والانتقال إلى الأهلي خطوة مهمة في مسيرتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد البرازيلي برونو سافيو، المنضم حديثا للنادي الأهلي، سعادته الكبيرة بهذه الخطوة، مؤكدا أن لديه طموحات كبيرة لتحقيقها من خلال ارتداء قميص الفريق، ويشعر بشغف كبير لبدء تجربته الجديدة.

وقال سافيو في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "أنا فخور بتواجدي في الأهلي، إنها الفرصة الأفضل لي خلال مسيرتي الاحترافية، وأعرف حجم النادي جيدا، وأن الجماهير تنتظر مني الكثير، أنا سعيد جدًا بوصولي إلى هنا وبالمشاعر الرائعة للجماهير معي، استقبلت العديد من رسائل الترحيب من جمهور الأهلي على حساباتي على مواقع التواصل، أنا سعيد جدا بكل شيء".

وعن الانضمام إلى الأهلي قال سافيو: "بكل تأكيد هي خطوة مهمة في مسيرتي، الأهلي نادٍ كبير وهو الأعظم في إفريقيا، وأعرف تمامًا حجم النادي ومسؤولية ارتداء قميصه، الانتقال إلى نادي القرن في إفريقيا خطوة كبيرة، سأبذل كل ما لدي من جهد، وسأقدم كل شيء في الملعب؛ حتى أكون عند حسن ظن الجماهير".

وتابع: "سأبذل قصارى جهدي للمشاركة بشكل أساسي مع الفريق في المباريات المحلية وفي بطولة إفريقيا؛ حتى أساهم مع زملائه في تحقيق الانتصارات والبطولات التي تسعد جماهير الأهلي".

وأكمل: "أتمنى أن أصبح أفضل لاعب في الدوري المصري، خاصة وأن الأهلي فريق كبير وقيمة النادي واضحة، وحين تلقيت عرض الأهلي لم أستطع رفضه وتمسكت به؛ لأنها نقلة كبيرة جدا في مسيرتي وهي بلا شك الفرصة الأفضل على الإطلاق في حياتي المهنية".

وواصل سافيو: "أعرف الأهلي منذ وقت طويل حين شاهدت مبارياته في كأس العالم للأندية، وعندما جاء عرض النادي أصبح طموح اللعب في صفوفه واقعًا حقيقيًا، ولهذا حرصت على مشاهدة عدد من مباريات الفريق، وبحثت عن تاريخه ومشاركاته، ووجدت أنه دائما يلعب فقط من أجل المركز الأول في أي بطولة يشارك فيها، مهما كان حجم المنافسة".

وأكمل: "المفاوضات تمت بسرعة جدا؛ بسبب معرفتي الجيدة بالنادي، وإدراكي لعظمة الأهلي وقيمته، كان القرار سهلا بالنسبة لي، ولم أفكر كثيرا، وقررت الموافقة فورا علي الانضمام للفريق؛ لأنها فرصة كبيرة ولذلك سارت المفاوضات بكل سهولة، بكل تأكيد البطولات الكبيرة التي يشارك فيها النادي والجماهيرية الكبيرة وعظمة وتاريخ النادي الأكثر تتويجا في أفريقيا لعبت دورا كبيرا في سرعة اتخاذي للقرار".

وانتقل سافيو للحديث عن كأس العالم للأندية: "هي البطولة التي يحلم كل لاعبي العالم بالمشاركة فيها، وأريد أن ألعب في بطولة قوية مثل بطولة أفريقيا التي أراها تجربة رائعة أتمنى أن أستمتع بها وأساهم مع زملائي في تحقيق الانتصارات".

وأكمل: "أعرف أن النادي الأهلي هو الأكثر تتويجا في مصر وأفريقيا، النادي الأهلي كبير وله تاريخ عظيم، وله شعبية جارفة، أتمنى أن أحظى بتجربة جيدة هنا، وأن أقدم كل شيء من أجل الفريق، شاهدت مباراة الأهلي ضد بالميراس في كأس العالم للأندية في قطر، وبكل تأكيد كان فوز الأهلي بالمباراة انعكاسا لقوة وصلابة الفريق".

وعن طموحاته مع الأهلي قال سافيو: "أن أكون البطل، وهذه هي شخصية النادي التي اكتسبها طوال تاريخه، بكل تأكيد الأهداف الجماعية أهم بكثير من الأهداف الفردية، وما أتطلع إليه هو تحقيق الانتصارات مع الفريق بشكل مستمر، وهذا هو الهدف الأسمى بالنسبة لي، أحب أن أسجل الأهداف، ولكن أرغب أيضا في صناعة الأهداف لزملائي، كرة القدم تعتمد على الذكاء والجماعية، ولذلك أبحث دائما عن زملائي، وأمرر الكرة إذا كان الزميل في موقع أفضل لإحراز هدف.. لكن في نفس الوقت أسعى إلى تسجيل الأهداف إذا ما أتيحت لي الفرصة".

وتحدث سافيو عن بداياته مع كرة القدم التي بدأت مع فريق أمريكا منيرو، وبعد ذلك لعب في عدة أندية، ثم انتقل إلى كرواتيا، ثم عاد إلى البرازيل وبعدها انتقل إلى بوليفيا، حيث لعب لفريق بوليفار قبل القدوم إلى الأهلي.

وأضاف: "فريق أمريكا مينيرو كان فريق جدي المفضل، للأسف هو ليس متواجد الآن بيننا، لكنه كان شعورا رائعا أن أمثل الفريق المفضل لجدي، وأن أمنحه هذا القدر من السعادة، أنا أيضا ممتن للنادي على منحي الفرصة، ولا أجد كلمات للتعبير بها عما عشته من بداية إعجازية مع الفريق، هذه البداية الجيدة كانت الأساس لكل ما قدمته فيما بعد، تجربة اللعب في كرواتيا كانت مميزة، حيث كانت المرة الأولى لي بعيدا عن الوطن، كانت تجربة مهمة في بلد آخر، حيث الثقافة مختلفة وكذلك اللغة، وهي من التجارب التي ساهمت في تأسيس شخصيتي ونضجي الرياضي".

وعن تجربته مع فريق بوليفار البوليفي قال سافيو: "مساندة وحب الجمهور لي في بوليفار سيبقى معي إلى الأبد، فقد مررت بمشاعر لم أشعر بها في أي مكان آخر، كانت الجماهير تتعامل معي بكل لطف، وهو ما ساعدني على التألق والنجاح مع الفريق، وكان الخروج من النادي صعب جدا، فكل شيء هناك كان جيدا، الفريق والجمهور وفزنا بالبطولة المحلية، ووصلنا مرة أخرى إلى مرحلة المجموعات في كوبا ليبرتادوريس، لم يكن من السهل على ترك الفريق، ولكن هذه هي كرة القدم، لقد منحوني الفرصة ولا يمكن إنكار ما منحوه لي".

وكشف سافيو عن أن فريقه المفضل في البرازيل هو أمريكا مينيرو، حيث بدأت مسيرته هناك، أما في أوروبا، فإن فريقه المفضل هو برشلونة الذي ينجح فيه اللاعبون البرازيليون دائما مثل رونالدينيو ونيمار وروماريو ورونالدو الظاهرة، مشيرا إلى أن أفضل لاعب برازيلي بالنسبة له هو رونالدينيو؛ لأنه أثر في اللاعبين البرازيليين.