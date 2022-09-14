مران الأهلي المسائي.. جلسة عبدالحفيظ مع سافيو.. وتأهيل أفشة وشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه المسائي الذي أقيم على ملعب التتش تحت قيادة السويسري مارسيل كولر استعدادًا للموسم الجديد، والذي يستهله الفريق بمواجهة الفائز من الاتحاد المنستيري والجيش الرواندي في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
وخاض الفريق تدريبات داخل الجيم، ثم قام اللاعبون بإجراء عمليات الإحماء داخل ملعب التتش قبل المشاركة في تدريبات الكرة.
ويركز الجهاز الفني للأهلي على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين خلال فترة الإعداد التي يخوضها الفريق للتحضير للموسم الجديد.
وخاض الأهلي مرانه اليوم على فترتين صباحية ومسائية، وذلك ضمن البرنامج الذي حدده الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر.
وواصل لاعبو الفريق محمد مجدي أفشة ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا وعمار حمدي تنفيذ برنامجهم التأهيلي لتجهيزهم للمشاركة الجماعية.
ويشارك الثنائي أفشة وشريف في الجزء البدني بشكل تدريجي بالتنسيق مع الجهاز الطبي بالنادي.
وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على عقد جلسة مع البرازيلي سافيو لاعب الفريق، قبل انطلاق المران المسائي بعد المشاركة الأولى له مع الأهلي في المران الذي أقيم صباح اليوم.
ويخضع لاعبو الأهلي لفحوصات طبية شاملة ظهر غد الخميس داخل مقر النادي بالجزيرة، وذلك ضمن تحضيرات الجهاز الطبي للموسم الجديد.