مران الأهلي المسائي.. جلسة عبدالحفيظ مع سافيو.. وتأهيل أفشة وشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه المسائي الذي أقيم على ملعب التتش تحت قيادة السويسري مارسيل كولر ‏استعدادًا للموسم الجديد، والذي يستهله الفريق بمواجهة الفائز من الاتحاد المنستيري والجيش ‏الرواندي في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.‏

وخاض الفريق تدريبات داخل الجيم، ثم قام اللاعبون بإجراء عمليات الإحماء داخل ملعب ‏التتش قبل المشاركة في تدريبات الكرة.‏

ويركز الجهاز الفني للأهلي على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين خلال فترة الإعداد التي ‏يخوضها الفريق للتحضير للموسم الجديد.‏

وخاض الأهلي مرانه اليوم على فترتين صباحية ومسائية، وذلك ضمن البرنامج الذي حدده ‏الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر.‏

وواصل لاعبو الفريق محمد مجدي أفشة ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا وعمار حمدي تنفيذ ‏برنامجهم التأهيلي لتجهيزهم للمشاركة الجماعية.‏

ويشارك الثنائي أفشة وشريف في الجزء البدني بشكل تدريجي بالتنسيق مع الجهاز الطبي ‏بالنادي.‏

وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على عقد جلسة مع البرازيلي سافيو لاعب الفريق، ‏قبل انطلاق المران المسائي بعد المشاركة الأولى له مع الأهلي في المران الذي أقيم صباح ‏اليوم.‏

ويخضع لاعبو الأهلي لفحوصات طبية شاملة ظهر غد الخميس داخل مقر النادي بالجزيرة، وذلك ضمن تحضيرات الجهاز الطبي للموسم الجديد.‏