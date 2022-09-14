دوري أبطال أوروبا: ميلان يستقبل دينامو زغرب ويغلبه بالثلاثة 

المنامة - ياسر ابراهيم - نجح ميلان الإيطالي أحد عمالقة دوري أبطال أوروبا بتحقيق فوزه الأول هذا الموسم في أمجد الكؤوس، وذلك عندما غلب ضيفه دينامو زغرب الكرواتي (3-1) ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

وسجل للفريق اللومباردي، الفرنسي أولفييه جيرو 45 من ركلة جزاء، البلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس 47، وتوماسو بوبيغا 77.

في حين سجل الهدف الوحيد لدينامو زغرب ميسلاف اورسيتش 56.

واحتفل جيرو بهدفه العشرين في 51 مباراة خاضها بدوري أبطال أوروبا.

وصار رصيد ميلان 4 نقاط، مقابل تجمد رصيد الفريق الكرواتي عند النقطة 3.

وفي المجموعة السادسة، أجبر سلتيك الاسكتلندي مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني على التعادل (1-1).

وبادر الأوكراني آرتم بوندارينكو بافتتاح التسجيل للضيوف في الدقيقة 10 بالخطأ في مرمى فريقه.

وأدرك أصحاب الأرض التعادل بواسطة ميخايلو مودريك في الدقيقة 29.

وبهذه النتيجة حقق سلتيك أولى نقاطه في المجموعة السادسة في حين رفع شاختار دونيتسك رصيده إلى 4 نقاط.



(بي إن سبورت)