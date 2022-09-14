شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان الإيطالي يوقف طموح دينامو زغرب ويتصدر المجموعة الخامسة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن نادي ميلان الإيطالي من تحقيق فوز مهم جدًا أمام فريق دينامو زغرب الكرواتي، والذي سبق له الفوز على تشيلسي فى الجولة الأولي، حيث تفوق الفريق الإيطالي على غريمه الكرواتي بثلاثية مقابل هدف وحيد فى إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة.

وكان نادي ميلان قد تعثر فى لقائه الأول أمام ريد بول سالزبورج النمساوي، بعدما انتهي اللقاء بالتعادل بين الفريقين خلال مباريات الجولة الأولي للمجموعة، فى مفاجأة غير متوقعة على الإطلاق، قبل أن يصحح الفريق الإيطالي المسار أمام دينامو زغرب ليعتلي صدارة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.



كيف كانت مجريات المباراة بين الفريقين؟

وسيطر ميلان على زمام المباراة منذ إنطلاقتها، فى الوقت الذي كان فيه الفريق الخصم أكثر حذرًا، حيث أهدر الفريق الإيطالي العديد من الفرص، فى حين أن دينامو زغرب كان خطيرًا جدًا فى التحولات الهجومية، على الرغم من عدم سيطرته وإستحواذه على الكرة.

وكانت الدقيقة 45 بمثابة فك الإشتباك بين الفريقين، عندما تمكن جيرو من تسجيل الهدف الإفتتاحي لميلان وترجمة حالة الضغط بعد تنفيذ متقن لركلة الجزاء التي تحصل عليها الفريق، لينهي الفريق الإيطالي الشوط الأول بتقدم مهم جدًا ساعد كثيرًا الفريق فى الفوز بالمباراة.

ومع إنطلاقة الشوط الثاني أضاف أليكسيس الهدف الثاني لميلان عند الدقيقة 47،ليقتل آمال دينامو زغرب المكافح فى العودة للمباراة، والذي لم يستسلم بعد الهدف الثاني وبدأ يسعي لردة الفعل، الشئ الذي تحقق له عند الدقيقة 57 عن طريق ميسلاف أورشتيش، قبل أن يأتي توماسو بويجا ليقتل المباراة تمامًا للكبير الإيطالي عند الدقيقة 77.