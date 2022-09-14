أوسبينا أفضل لاعب في الجولة الثالثة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل دافيد أوسبينا حارس نادي النصر على ثقة جماهير دوري روشن السعودي للمحترفين، باختياره أفضل لاعب في الجولة الثالثة. وطرح الحساب الرسمي للدوري السعودي على «تويتر» على الجماهير أسماء اللاعبين الثلاثة المتنافسين لاختيار اللاعب الأفضل في الجولة الماضية، مع منح الجماهير حرية اختيار لاعب رابع خارج الثلاثة المرشحين. ونال الحارس الكولومبي النسبة الأعلى من أصوات المصوتين والبالغ عددهم (134,692 صوتا) إذا حصل على 41,3 %، متفوقا على محترف نادي الاتحاد المصري طارق حامد الذي حل ثانيا بنسبة بلغت 39,5 % من الأصوات فيما حل الأرجنتيني كريستيان جوانكا مهاجم الشباب على المركز الثالث بنسبة بلغت 12,5 % من أصوات المصوتين. ونال الحارس الكولومبي النسبة الأعلى من أصوات المصوتين والبالغ عددهم (134,692 صوتا) إذا حصل على 41,3 %، متفوقا على محترف نادي الاتحاد المصري طارق حامد الذي حل ثانيا بنسبة بلغت 39,5 % من الأصوات فيما حل الأرجنتيني كريستيان جوانكا مهاجم الشباب على المركز الثالث بنسبة بلغت 12,5 % من أصوات المصوتين.

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