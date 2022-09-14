الاتحاد يتأهب لعبور الخليج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواجه فريق الاتحاد مساء اليوم على أرضه ووسط جماهيره ضيفه الخليج، الوافد الجديد على دوري روشن السعودي للمحترفين، في لقاء يطمح من خلاله وصيف النسخة الماضية للانتصار ومطاردة فريقي الشباب والهلال على صدارة الترتيب، بينما يسعى أبناء الدانة لإحداث المفاجأة وتحسين صورة الفريق المتواضعة التي ظهر بها خلال الجولات الثلاث المنقضية، وذلك على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. الخليج.. إقفال وتضييق المساحات أمام المد الاتحادي





يدخل أبناء الدانة لقاء اليوم وهم في موقف سيئ بسلم ترتيب الدوري بنقطة واحدة



سيعمل البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب الخليج على تكثيف النواحي الدفاعية لوقف خطورة الاتحاد الهجومية والاعتماد على الارتداد السريع في الهجمات المرتدة



مهمة صعبة لحارس الخليج البرازيلي دوجلاس فريدريك أمام الهجوم الاتحادي في لقاء اليوم



البرازيليان لوكاس سوزا وموراتو أهم الأسلحة في قائمة البرتغالي بيدرو إيمانويل



لم يستطع الخليج تحقيق أي فوز أمام الاتحاد في تاريخ لقاءات الفريقين دوريا، بينما سجل الاتحاد ثماني حالات فوز في حين حضر التعادل في مباراتين

الاتحاد.. شهية مفتوحة عقب الفوز على الرائد



استغلال دعم الحضور الجماهيري المتوقع زحفه للقاء وتسجيل فوز مهم قبل التوقف



سيعمل البرتغالي نونو سانتو على تفعيل الأطراف بوجود الثنائي عبدالرحمن العبود والبرتغالي هيلدر كوستا



محاولة تسجيل هدف مبكر يخلط أوراق الخليج من أجل إيجاد المساحات بدفاعاته



شهية مفتوحة للمغربي عبدالرزاق حمدالله لتسجيل أول أهدافه هذا الموسم عقب رفض الاحتجاج المقدم عليه في لقاء الرائد



غياب المدافع أحمد شراحيلي عن لقاء الليلة نتيجة الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الرائد



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