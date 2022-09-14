هل يستغل النصر ظروف الباطن؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تزداد الأمور صعوبة على فريق الباطن حين يلتقي مساء اليوم على ملعبه بحفر الباطن فريق النصر المنتشي بفوزه على ضمك، في مواجهة تميل فيها كفة التفوق لفريق النصر الطامح في تحقيق فوزه الثالث والبقاء ضمن دائرة المنافسة على المراكز المتقدمة، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويعيش الباطن ظروفا صعبة منذ الجولة الأولى نتيجة قرار منع التسجيل، لعدم تمكنه من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، مما أفقده 9 نقاط بعد خسارته ثلاث مباريات متتالية، ليصبح متذيلا الترتيب برصيد نقطي صفري، ورغم محاولات إدارة النادي إنقاذ الفريق من هذه الأزمة إلا أن الجود من الموجود كان خيارها الوحيد، بعد أن فشلت في الحصول على استثناء من الوزارة لتسجيل لاعبيها الأجانب.

في المقابل لدى الفريق النصراوي رغبة كبيرة لاستغلال ظروف الباطن في لقاء اليوم وتسجيل فوز ثالث قبل فترة توقف الدوري، حيث يمتلك قوة هجومية ضاربة بوجود الكاميروني فينسيت أبوبكر والبرازيلي تاليسكا وسامي النجعي وعبدالرحمن غريب.

النصر قبل اللقاء







رغبة نصراوية لاستغلال ظروف الباطن في لقاء اليوم وتسجيل فوز ثالث قبل فترة توقف الدوري.



تفوق عامل الخبرة في النصر يرجحه لكسب النقاط الثلاث.



فرصة سانحة للفرنسي رودي جارسيا لكسب ثقة مدرج النصر الغاضب على أداء فريقه في الجولات الثلاث الماضية.



قوة هجومية ضاربة بوجود الكاميروني فينسيت أبوبكر والبرازيلي تاليسكا وسامي النجعي وعبدالرحمن غريب.



تفوق تاريخي للنصر خلال المواجهات العشر التي جمعته بالباطن في دوري المحترفين بفوزه في ثماني مباريات مقابل فوز وحيد للباطن وتعادل إيجابي جمع الفريقين بهدف لمثله.



الباطن قبل المباراة