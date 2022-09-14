شكرا لقرائتكم خبر 14 ناديا للرياضات الالكترونية تتأهل للألعاب السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية عن مشاركة الرياضات الالكترونية ضمن الألعاب السعودية وستقام البطولة لرياضة PUBG Mobile الالكترونية، وأقيمت التصفيات مطلع الأسبوع الماضي بمشاركة 47 ناديا حكوميا ليتأهل منهم 14 ناديا وهم : الهلال، الجبلين، الخلود، البدائع، التهامي، الجندل، الشباب، العربي، العمران، ضمك، الفيحاء، الشعلة، السد، حراء.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية تركي الفوزان «دورة الألعاب السعودية هي نموذج على اهتمام المملكة بجميع الرياضات والرياضيين ومشاركتنا هي إثبات لأهمية الرياضات الالكترونية.

وأضاف «مشاركة نحو الـ50 ناديا حكوميا في بطولة الرياضات الالكترونية في الألعاب السعودية يبين اهتمام الأندية الحكومية بقطاع الرياضات الالكترونية وأنها توالى اهتمام بالغ من الجميع.