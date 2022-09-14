14 ناديا للرياضات الالكترونية تتأهل للألعاب السعودية

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وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية تركي الفوزان «دورة الألعاب السعودية هي نموذج على اهتمام المملكة بجميع الرياضات والرياضيين ومشاركتنا هي إثبات لأهمية الرياضات الالكترونية.وأضاف «مشاركة نحو الـ50 ناديا حكوميا في بطولة الرياضات الالكترونية في الألعاب السعودية يبين اهتمام الأندية الحكومية بقطاع الرياضات الالكترونية وأنها توالى اهتمام بالغ من الجميع.
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