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14 ناديا للرياضات الالكترونية تتأهل للألعاب السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية عن مشاركة الرياضات الالكترونية ضمن الألعاب السعودية وستقام البطولة لرياضة PUBG Mobile الالكترونية، وأقيمت التصفيات مطلع الأسبوع الماضي بمشاركة 47 ناديا حكوميا ليتأهل منهم 14 ناديا وهم : الهلال، الجبلين، الخلود، البدائع، التهامي، الجندل، الشباب، العربي، العمران، ضمك، الفيحاء، الشعلة، السد، حراء.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية تركي الفوزان «دورة الألعاب السعودية هي نموذج على اهتمام المملكة بجميع الرياضات والرياضيين ومشاركتنا هي إثبات لأهمية الرياضات الالكترونية.

وأضاف «مشاركة نحو الـ50 ناديا حكوميا في بطولة الرياضات الالكترونية في الألعاب السعودية يبين اهتمام الأندية الحكومية بقطاع الرياضات الالكترونية وأنها توالى اهتمام بالغ من الجميع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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