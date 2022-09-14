فارس الدهناء يطمح في نقاط الرائد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام يلتقي مساء اليوم فريقا الاتفاق والرائد، وذلك لحساب الجولة الرابعة من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، في لقاء تتعادل فيه الكفة بين الفريقين الطامحين لتحسين مركزيهما في الدوري وتعديل الصورة الغير مقنعة التي ظهر فيها الفريقان خلال الجولات الماضية.

ويدخل أصحاب الأرض الاتفاق، لقاء اليوم عقب تسجيل أول فوز هذا الموسم أمام الباطن في الجولة الماضية، رغبة في تحقيق فوز ثان بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي سيستعين بخدمات التونسي نعيم السليتي ومحمد الكويكبي بعد تجاوزهما الإصابة، والدفع بالفرنسي يوسف نياكيتي الذي سجل أول أهدافه مع الفريق في شباك الباطن، بهدف استغلال وسط الملعب واللعب على مساحات منافسه.

على الطرف الآخر يدخل فريق الرائد مواجهة اليوم لتعويض خسارته الثانية أمام الاتحاد، إذ سيعمل مدربه الروماني ساموديكا على ضرب خطوط الاتفاق الخلفية من خلال سرعة الثنائي المغربي محمد فوزير وأحمد الزين، فيما لا زالت الصورة لم تتأكد حول مشاركة الروماني ميتريتا الذي غاب عن تدريبين عقب إصابته في لقاء الاتحاد، بينما سيبقى رائد الغامدي خيار المدرب الوحيد بخط الهجوم نتيجة غياب كريم البركاوي للإصابة.