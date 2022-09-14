فارس الدهناء يطمح في نقاط الرائد

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ويدخل أصحاب الأرض الاتفاق، لقاء اليوم عقب تسجيل أول فوز هذا الموسم أمام الباطن في الجولة الماضية، رغبة في تحقيق فوز ثان بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي سيستعين بخدمات التونسي نعيم السليتي ومحمد الكويكبي بعد تجاوزهما الإصابة، والدفع بالفرنسي يوسف نياكيتي الذي سجل أول أهدافه مع الفريق في شباك الباطن، بهدف استغلال وسط الملعب واللعب على مساحات منافسه.على الطرف الآخر يدخل فريق الرائد مواجهة اليوم لتعويض خسارته الثانية أمام الاتحاد، إذ سيعمل مدربه الروماني ساموديكا على ضرب خطوط الاتفاق الخلفية من خلال سرعة الثنائي المغربي محمد فوزير وأحمد الزين، فيما لا زالت الصورة لم تتأكد حول مشاركة الروماني ميتريتا الذي غاب عن تدريبين عقب إصابته في لقاء الاتحاد، بينما سيبقى رائد الغامدي خيار المدرب الوحيد بخط الهجوم نتيجة غياب كريم البركاوي للإصابة.
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