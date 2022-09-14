الأهلي يتقدم بمذكرة رسمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

الشارقة - اميمة ياسر - أرسل النادي الأهلي مذكرة رسمية الى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، طالب خلالها بالكشف عن الأسباب الحقيقة لعدم البت في عشرات الشكاوى التي تقدم بها النادي بخصوص تجاوزات رئيس نادي الزمالك، وظهوره المستمر عبر الشاشة لتوجيه السباب والشتائم والإتهامات الباطلة بدون وجه حق للأهلي ومسئوليه والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة.

وجدد الأهلي مطابته للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بضرورة الكشف عن الأسباب وراء عدم اتخاذ موقف تجاه التجاوزات غير اللائقة والاتهامات الباطلة والألفاظ الخارجة والخوض في الأعراض من جانب رئيس الزمالك، بحق محمود الخطيب، رئيس الأهلي، والبعض من مسئولي النادي ، خاصة أن الأهلي تقدم في السابق بشكاوى عديدة مدعومة بالمستندات وعلى فترات مختلفة، ولم يحدد المجلس الأعلى للإعلام موقفه منها باتخاذ أي إجراءات رادعة حيال تجاوزات المذكور الذي لا يزال يتطاول بصفة مستمرة دون حسيب أو رقيب.

وطالب الأهلي في الشكاوى العديدة التي تقدم بها للمجلس بضرورة تطبيق ميثاق الشرف الإعلامي والأكواد الإعلامية، على القنوات التليفزيونية، ومنع ما يحدث من رئيس الزمالك والذي يخالف كل قيم وتقاليد الشعب المصري.