شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يتعرض لصدمة مدوية بعد الفوز ضد برشلونة بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني بقيادة يوليان ناجلسمان المدير الفني، صدمة قوية عقب مواجهة برشلونة الإسباني، بدوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ يفوز على برشلونة بدوري أبطال أوروبا

وكان الفريق البافاري نجح في تحقيق الفوز ضد البلوجرانا، بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب أليانز أرينا بالجولة الثانية من دور المجموعات.

وأعلن بايرن ميونخ اليوم الأربعاء، عن تأكد غياب الفرنسي لوكاس هيرنانديز مدافع الفريق، عن صفوفه لعدة أسابيع، بسبب الإصابة.

جاء ذلك، بعدما تعرض لوكاس للإصابة خلال مباراة فريقه أمام برشلونة، أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

لوكاس هيرنانديز يغيب عن بايرن ميونخ بسبب الإصابة

وأكد النادي الألماني في بيان رسمي، عن تعرض لاعبه الفرنسي لتمزق عضلي خلال مواجهة برشلونة، التي حسمها البافاري بهدفين دون رد، وسجل هيرنانديز خلالها الهدف الأول، حيث أوضح أن اللاعب سوف يغيب لعدة أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها.

كما أعلن نادي بايرن ميونخ، أن الثنائي بنجامين بافارد ودايوت أوباميكانو سيعودان قريبًا بعدما أصبحوا بحالة جيدة، وسوف يعودوا إلى التدريبات في الأيام القليلة المقبلة.

ويتصدر بايرن ميونخ في الوقت الحالي المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي خلفه برشلونة وإنتر بثلاث نقاط، ثم فيكتوريا بلزن التشيكي في قاع الترتيب من دون نقاط.