شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره بوروسيا دورتموند، في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بنظيره بوروسيا دورتموند، في لقاء سيشهد مواجهة خاصة لـ إيرلينج هالاند، في مواجهته الأولى ضد فريقه السابق.

وستقام مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى على إشبيلية برباعية نظيفة، بينما انتصر بوروسيا دورتموند على كوبنهاجن بثلاثة أهداف.

تشكيل مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند



حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: جون ستونز، ناثان آكي، كانسيلو، أكانجي.

خط الوسط: دي بروين، رودري، جوندوجان.

خط الهجوم: هالاند، جريليش، محرز