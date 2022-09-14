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عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

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محمد الفلاح - أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره لايبزيج الألماني، في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بنظيره لايبزيج الألماني، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويستضيف ريال مدريد نظيره لايبزيج على ملعب “سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد ضد لايبزيج 


حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ناتشو، ألابا.

خط الوسط: مودريتش، كامافينجا، تشواميني.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، فالفيردي.

البدلاء: لونين، لويس لوبيز، فاييخو، هازارد، كروس، أسينسيو، أودريوزولا، سيبايوس، ميندي، ماريانو. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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