شكرا لقرائتكم خبر عن رقم سلبي لريال مدريد فى دوري الأبطال قبل مواجهة ليبزيج الليلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي ريال مدريد تحدي صعبًا اليوم أمام ليبزيج فى الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، حيث أن الفريق المدريدي يبحث عن مواصلة الإنتصارات وحسم الثلاث نقاط من أجل إعتلاء صدارة المجوعة فى الفترة القادمة، مما سيعطي الفريق إرايحية فى المباريات القادمة.

ويمتلك الفريق المدريدي أرقام سيئة فى السنتياجو برنابيو فى الفترة الأخيرة، مما يثير قلق الجماهير المدريدية قبل مباراة اليوم، حيث أن الفريق لم يحقق الفوز سوي فى 9 مباريات خلال آخر 18 مباراة خاضها الفريق فى دوري الأبطال على ملعبه، أي بنسبة نجاح 50٪ فقط والتي تعد نسبة صغيرة جدًا مقارنة تاريخ الفريق الكبير بالمسابقة.



أنشيلوتي يتحدث عن مواجهة ليبزيج اليوم

ويري المدرب الإيطالي أن مباراة الفريق أمام ليبزيج فى دوري الأبطال ستكون تحدي كبير للاعبين، خاصة أن الفريق الألماني قام بتدعيم صفوفه بشكل جيد فى بداية الموسم الحالي، كما أن الفريق منتشي بالفوز على بورسيا دورتمند فى الدوري الألماني بثلاثية نظيفة.

وأضاف أن صعوبة المواجهة تأتي بسبب خسارة الفريق الضيف من شاختار برباعية فى الجولة الأولي من دور المجموعات، الأمر الذي يزيد من إثارة وصعوبة المباراة، فى ظل أن الفريق الألماني سيدخل اللقاء بحثًا عن الثلاث نقاط ولا شيئًا آخر، للحفاظ على حظوظه فى الصعود.



موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام المباراة بين ريال مدريد وليبزيج اليوم الأربعاء، فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب السنتياجو برنانبيو معقل الفريق المدريدي، وسيتم نقل المباراة بشكل حصري سيتم نقل المباراة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports Premium 1Hd.