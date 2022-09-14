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أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة لايبزيج بدوري أبطال أوروبا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن كارلو أنشيلوي مدرب الإسباني، التشكيل الذي سيخوض به مباراة لايبزيج الألماني، مساء اليوم الأربعاء، ببطولة .

وتقام مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج على ملعب "سانتياجو برنابيو" في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بالجولة الثانية للمجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو، روديجير، ديفيد ألابا، داني كارفاخال.

خط الوسط: لوكا مورديتش، تشواميني، كامافينجا، فالفيردي

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور.

ويجلس على دكة بدلاء الريال عدة لاعبين ولعل أبرزهم توني كروس وهازارد وأسينسيو وميندي.

وبدأ الريال مشواره في دوري الأبطال بالفوز على سيلتك بثلاثية دون رد، بينما خسر لايبزيج أمام شاختار دونيتسك بنتيجة 4-1.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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