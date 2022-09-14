خاص.. الأهلي سيُطالب صندوق تحيا مصر بالكشف عن تسلم أموال وهدايا تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أفاد مصدر بأن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يستعد لمخاطبة المسئولين عن صندوق تحيا مصر؛ لمطابتهم بالإعلان عن تسلمهم كافة المبالغ و الهدايا العينية التي تبرع بها تركي آل الشيخ لخزينة الأهلي.

وأكد مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن موقف محمود الخطيب جاء بسبب التجاوز المستمر من رئيس نادي الزمالك والتحدث بشكل مستمر عن تلك المبالغ والهدايا على عكس الحقيقة خاصة أن صندوق تحيا مصر تسلم تلك المبالغ والهدايا بشكل رسمي تحت إشراف الجهات المختصة وهي النيابة العامة والرقابة الإدارية والكسب غير المشروع والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الشباب والرياضة.

يُذكر أن مجلس الأهلي قد اتخذ قراره في جلسته التي عقدت بتاريخ 2/6/2020 برفع اسم تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي ومخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقة الوزارة لرد كافة تبرعات .

وأشرفت وزارة الشباب والرياضة بعد ذلك بصفتها المسئولة عن الأندية على عملية تسليم كافة المبالغ والهدايا إلى صندوق تحيا مصر وتم تدوين ذلك الأمر في ميزانية النادي في نفس العام.