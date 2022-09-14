رسمياً.. سيراميكا كليوباترا يعلن ضم رمضان بيكهام ومحمد شكري من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، عن تعاقده مع أحمد رمضان بيكهام قلب دفاع النادي الأهلي، ومحمد شكري الظهير الأيسر للفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة ٣ مواسم لكل لاعب.

ووقع ثنائي الأهلي ييكهام وشكري على عقود الانضمام رسمياً لصفوف نادي سيراميكا كليوباترا، في حضور طارق أبو العينين نائب رئيس مجموعة كليوباترا.

وكان الخليج 365 نشر في وقت سابق، أن سيراميكا سيحصل على خدمات الثنائي بيكهام ومحمد شكري. للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

وجاء انضمام أحمد رمضان بيكهام، ومحمد شكري لصفوف نادي سيراميكا كليوباترا، بناءً على رغبة أحمد سامي المدير الفني للفريق.