"يتحدى الدفاع المتكتل".. مدرب سافيو السابق يكشف لمصراوي عناصر قوة اللاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تحدث ليوناردو جالبس عضو الجهاز الفني في نادي بوليفار البوليفي، عن برونو سافي لاعب الأهلي الجديد الذي انضم إلى عملاق الكرة الأفريقية في سوف الانتقالات الصيفية قبل بداية موسم 2022-2023.

سافيو جاء إلى الأهلي بعد تجربة ناجحة في الدوري البوليفي، ووقع عقدا لمدة 3 سنوات مع الفريق.

تحدث الخليج 365 إلى مدربه السابق، الذي استعرض نقاط القوة التي يتميز بها، بجانب المراكز التي يجيد اللعب فيها.

وقال سافيو في تصريحاته لمصراوي: "أعتقد أن السبب الرئيسي وراء تطور مستوى برونو في بوليفار، سواء على مستوى مركز 9 أو مركز 11 هي الطريقة التي ننظم من خلالها أداء الفريق الهجومي هنا في بوليفار".

سافيو خلال عام 2022 لعب مع بوليفار 31 مباراة، واستطاع أن يسجل 16 هدفا وصنع 4 للزملاء في الفريق، وبلغ متوسط التهديف الخاص به، هدف كل 135 دقيقة.

وعدد جالبس أسباب تألق سافيو: "هناك أكثر من سبب، فهو لاعب رائع ويمتلك شخصية قوية، ويمتلك رغبة جامحة في تسجيل الأهداف، لذا من الممكن أن يلعب في مركز الجناح أو مهاجم متأخر أو مهاجم صريح وفي كل الأحوال يمتلك قدرة عالية على تسجيل الأهداف".

لكن الدوري المصري يمتلك أندية تتبع أسلوب دفاعي مغلق، وهذا قد يحرم اللاعب من الاعتماد على المهارة التي تحتاج إلى مساحات واسعة، لكن ذلك الأمر يبدو أنه لن يزعج اللاعب البرازيلي من وجهة نظر مدربه السابق.

وقال جالبس: "أنا متأكد من قدرته على اللعب في هذه الأجواء، هنا في بوليفيا دائما ما نلعب ضد هذه النوعية من الفرق ذات الأداء الدفاعي، وبرونو لاعب يستطيع اللعب خارج الصندوق، يقدم مستوى رائع، ومهارة وقدرة على تهديد المرمى".

وتابع: "لكن ضد الأندية التي تتراجع إلى الخلف، هو يستطيع اللعب في المساحات الصغيرة، وينزل إلى أسفل لخلق المساحة، ولعب الرأسيات، كما يحاول استخدام مهارته في المساحات المغلقة بالشكل الذي يخدمه الهدف الرئيسي وهو الوصول إلى المرمى".

أما عن المراكز التي يجيد اللعب فيها، قال مدربه السابق: "إنه يستطيع اللعب في مركز 9، ومركز 10 ومركز 11، في حال اللعب بثنائي هجومي يستطيع لعب مركز 10 والجناح، فهو لاعب يمكنه اللعب في أكثر من طريقة لعب، وضد مختلف طرق اللعب الخاصة بالمنافسين".

برونو أيضا لديه مشكلة على مستوى كثرة البطاقات الملونة التي يحصل عليها، فبينما سجل اللاعب 33 هدفا خلال مسيرته، فقد استقبل 34 بطاقة صفراء .

ورد جالبس عن هذا الأمر قائلًا: "برونو يمتلك شخصية قوية، ويستطيع السيطرة على نفسه، لكن هذه الأمور تحدث أحيانا، وهنا في بوليفيا مستوى التحكيم سيئ للغاية، لذا من الطبيعي أن يخرج عن السيطرة على نفسه في بعض الأوقات، لكن من وجهة نظري فإن شخصيته وما يحصل عليه من بطاقات صفراء وحمراء ليسوا مشكلة".