شارات سوداء والتصفيق في الدقيقة 70.. خطة تكريم الملكة إليزابيث في مباريات البريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

مع اقتراب استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، أعلنت رابطة البريميرليج عن تكريم الملكة إليزابيث الثانية خلال الجولة القادمة.

وكانت رابطة البريميرليج أعلنت تأجيل جميع مباريات (الجولة السابعة) في نهاية الأسبوع الماضي بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

ومن المقرر أن تعود مباريات الدوري الإنجليزي من خلال الجولة الثامنة والتي ستنطلق على مدار ثلاثة أيام (الجمعة والسبت والأحد).

وتم تأجيل ثلاث مباريات من الجولة الثامنة بسبب انشغال الشرطة لتأمين جنازة الملكة يوم الاثنين في لندن.

وهذه المباريات هي برايتون ضد كريستال بالاس، ومانشستر يونايتد ضد ليدز وتشيلسي ضد ليفربول.

تكريم الملكة إليزابيث الثانية

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الأربعاء، أنه سيُطلب من الجماهير لوقف دقيقة صمت ثم يليها عزف النشيد الوطني تكريما للملكة وذلك قبل بداية كل مباراة من مباريات بريميرليج خلال الجولة القادمة.

كما سيرتدي اللاعبون شارات سوداء خلال لقاءات الجولة القادمة.

وستعرض الشاشات الكبيرة واللوحات داخل الملعب صورًا تذكارية لصاحبة الجلالة، وسيتم رفع الأعلام على الأرض في منتصف الصاري.

وفي الدقيقة 70 من كل مباراة، سيتم دعوة الجماهير للإشادة والتصفيق تكريما لروح الملكة.

مباريات الجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي

الجمعة 16 سبتمبر

أستون فيلا ضد ساوثهامبتون

نوتينجهام فورست ضد فولهام

السبت 17 سبتمبر

وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي

نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث

توتنهام هوتسبير ضد ليستر سيتي

الأحد 18 سبتمبر

برينتفورد ضد آرسنال

إيفرتون ضد وست هام يونايتد